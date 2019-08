Pres. Gremio: "Nessuna proposta del Napoli per Everton, serve soddisfare noi ed il giocatore..."

Everton Soares (23) è il nome che sta rimbalzando in queste ore attorno al Napoli di Ancelotti. Del giocatore brasiliano ne ha parlato anche Romildo Bolzan, presidente del Gremio dententore del cartellino, come riportato da Tuttosport: "Ma non esiste una proposta del Napoli per Everton. Per acquistarlo è necessario che qualcuno soddisfi l’interesse sia del Gremio che del giocatore. Ad oggi, questo non è successo".