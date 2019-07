Pres. Lilla a Tuttosport: "Ci piace Ounas, ma è un'operazione slegata da Pepè"

«Sono operazioni separate». Così il presidente del Lilla Gerard Lopez nell’intervista rilasciata a Tuttosport. Il patron del club francese ha spiegato: «Andando via Pepé, al tecnico Galtier serve un calciatore importante sul lato destro, proprio come Ounas che conosciamo da quando era al Bordeaux: ci ha sempre messo in difficoltà». Il patron ha rivelato che il Napoli ha soddisfatto la richiesta economica di 80 milioni ma, a questo punto, visto che l’affare Ounas sarebbe slegato stando alle parole dello stesso presidente del Lilla, senza contropartite.