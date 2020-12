Pres. Real Sociedad a Napoli: "Qui per vincere, sarà una gara uccidi o verrai ucciso!"

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate tra le altre da Mundo Deportivo alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli che lui sta vivendo al seguito della squadra: "Veniamo qui per vincere! Le assenze di Oyarzabal e David Silva? È inutile lamentarsi e non ho visto alcun rimpianto. Questo è qualcosa che una squadra deve aver preparato perché può succedere a te oggi ma anche in qualsiasi altro momento, quando giochiamo cose importanti, prima della finale di Coppa del Re ad esempio.

In caso di eliminazione? Non sarebbe un fallimento con la stagione che stiamo facendo. Non potrebbe essere una delusione venire al Napoli e non vincere. Non dobbiamo trasformare le sconfitte in delusioni. Veniamo per vincere e allo stesso modo se vinciamo non avremo vinto la finale dei Mondiali, se perdiamo non sarà neanche un fallimento, perché abbiamo ancora tanti bei momenti per il futuro”.

La gara di domani? Sapevamo che era un girone molto difficile, in cui poteva succedere a noi e siamo arrivati ​​alla fine con tre squadre con possibilità di qualificarsi. Giochiamo a Napoli e non dobbiamo aspettarci niente da nessuno. E' una gara in cui uccidi o finisci per essere uccisi, ma è anche una sfida per continuare a costruire la squadra e formarla a giocare queste sfide. Speriamo che molte sfide decisive come questa vengano da noi in futuro".