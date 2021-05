Pres. Spezia: “Fortunati all’andata, Napoli fortissimo. Ci servirà un'impresa, firmerei per un pari”

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

Su Spezia-Napoli: “Abbiamo bisogno tutti di punti per obiettivi ovviamente completamente diversi. Noi dobbiamo raccogliere questi punti che ci possono servire per la salvezza che per noi sarebbe una vera e propria impresa. Il Napoli è in lotta per la Champions, sarà sicuramente una bella partita. Giochiamo contro uno squadrone perchè il Napoli è fortissimo. All’andata siamo stati fortunati, ora ci servirà un’impresa. Italiano vuole vincere ogni partita ma devo dire che un pareggio contro il Napoli per noi sarebbe un risultato eccezionale.

Su Italiano: Lui imposta le partite come all’inizio, non è un tecnico speculativo. Stanno tornando diversi giocatori che erano infortunati, ad esempio Saponara, e quindi il mister farà le sue scelte. Chi verrà chiamato a giocare dovrà dare il massimo”.