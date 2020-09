Preziosi: "Addolorato per il Napoli, bisognava sospendere la partita"

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: "Come stanno i positivi? Qualcuno ha la febbre ma complessivamente la situazione è sotto controllo. Piuttosto sono addolorato per i giocatori del Napoli con cui abbiamo giocato domenica scorsa. Mi auguro che non emergano tra loro positività al tampone. Forse con il senno di poi avremmo dovuto sospendere già quella partita".