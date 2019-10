"Prima dà ragione ad Ancelotti, poi si sveglia". Insigne oltre la sufficienza: "Tra i più positivi!"

Lorenzo Insigne in Nazionale se la cava piuttosto bene, spesso accade così. Con la Grecia prova a scuotere la partita con due conclusioni da fuori, non inquadra lo specchio della porta, dunque gli manca un po' di precisione ma non di certo l'intraprendenza. Meglio di Chiesa nel primo tempo, ha il merito di costruire l'azione dell'1-0 e di procurare il rigore. E così i quotidiani oggi in edicola lo promuovono, dandogli qualcosa in più della sufficienza. Di seguito le pagelle.

La Gazzetta dello Sport 6,5: "Un tempo per dare ragione ad Ancelotti, poi si sveglia. Prende il rigore e Paschalakis gli toglie un gol. Ma la maglia dieci chiede di più".

Corriere dello Sport 6,5: "Si accentra per lasciare spazio alle discese di Spinazzola e giocare vicino a Immobile. Dovrebbe puntare e cercare l'uno contro uno con più decisione. Lo fa molto meglio nella ripresa, provoca il rigore e va vicino al terzo gol".

Tuttosport 6: "Si accentra molto sia per liberare la fascia agli inserimenti di Spinazzola sia per cercare il tiro dal limite. Gioca con determinazione ma pure con molta imprecisione. Da un suo tiro scaturisce il rigore che sblocca il match, ma fallisce un'occasione a tu per tu con il portiere".

Corriere della Sera 6,5: "Nonostante sia tra i più continui nella ricerca, non trova il bersaglio grosso. Almeno quello piccolo - il braccio da rigore - però sì. Tra i più positivi".