Quelle parole che danno speranza

Gli azzurri battono finalmente un colpo e si qualificano ai quarti di finale di Coppa Italia. Non sarà di certo stata la gara contro la squadra più forte del mondo, ma quella del Napoli contro il Perugia appare come una boccata d'ossigeno importante, anche in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions. La squadra di Gattuso non vinceva in casa dal 12 dicembre, quando superò il Genk al San Paolo. Ancor prima, l'ultima vittoria casalinga del Napoli era datata 19 ottobre, quando gli azzurri s’imposero 2-0 contro l'Hellas.

PAROLE CHE DANNO SPERANZA - Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa facendo un primo mini-bilancio da quando è arrivato a Napoli: “La squadra sta migliorando ma non sono soddisfatto perché facciamo un tempo, o il primo o il secondo, dobbiamo avere continuità”. Le parole dell’allenatore calabrese sono un chiaro segnale di come il Napoli sia ancora in fase di convalescenza poiché non riesce ad avere continuità di rendimento durante le gara, ma la strada intrapresa è quella corretta: gli azzurri dovranno recuperare tutti i vari infortunati e, una volta assimilati i metodi di lavoro di Gattuso, si potrà vedere finalmente una squadra competitiva.

ORA SERVONO I FATTI - Gli azzurri sabato inaugureranno il girone di ritorno con la Fiorentina al San Paolo, poi ancora a Fuorigrotta, ci sarà la Juventus capolista. C’è bisogno di dare continuità alle prestazioni fornite contro Inter e Lazio provando però, a fare punti senza commettere nuovi disastri. La classifica in campionato è impietosa, serve una sterzata decisa per mettere alle spalle questo girone d’andata che ha avuto il sapore di disgraziato.