Quotidiani pazzi di Insigne: "Che partita e che gol! Ha gamba e fiato anche nel finale"

Grande prova di Lorenzo Insigne contro la Roma, il migliore del Napoli. Voti alti sui quotidiani oggi in edicola che lo premiano per il gol-vittoria e non solo.

GAZZETTA 7 - "Una partita di grande intensità e corsa. E dimostra fiato e gambe quando si inventa quel gran gol al tramonto della sfida".

CORRIERE 7 - "Sempre pericoloso, cerca il gol come un'ossessione. Lo trova nel finale, con un tiro a giro. Sesta rete in campionato".

TUTTONAPOLI 7 - "Che partita del capitano. Nel primo tempo è delizioso nel dare qualità tra le linee, con la Roma tutta compatta ma che non riesce a leggerlo, e manda dentro i compagni a ripetizione. Quando sembra non averne più, spendendo tantissimo in copertura (nella sua gara anche 2 contrasti, 2 intercetti, 3 cross, 3 falli subiti), tira fuori il gol che ormai si può chiamare a tutti gli effetti "alla Insigne".

CORRIERE DELLA SERA 7.5