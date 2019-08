Radio Marte - Campana, l'agente è in Italia: due proposte dalla Spagna ma la priorità è il Napoli

Leonardo Campana (19) resta uno dei nomi caldi in questa fase finale del calciomercato in casa Napoli. A parlare il portale gonfialarete.com, soffermandosi sulle ultime novità riguardanti l'astro nascente centravanti dell'Ecuador: "Giuntoli ha annunciato all’agente del calciatore che il Napoli prenderà e gli comunicherà una decisione definitiva sull’eventuale acquisizione del suo assistito nella giornata di mercoledì. L’agente, col papà del ragazzo che detiene diritti su una percentuale della cifre incassata dalla sua cessione, è già in Italia e stasera, curiosità, saranno insieme a San Siro per guardare Inter-Lecce. Il Napoli e l’entourage di Campana non hanno parlato della possibilità di prenderlo per girarlo altrove, e dunque andrebbe evidentemente considerato alternativo a Llorente, a meno di sorprese (essendo classe 2000 non graverebbe sulla lista). L’attaccante ecuadoriano ha anche due proposte dalla Spagna, ma la sua priorità resta il Napoli. Il Barcelona de Guayaquil chiede 5 milioni più il 25% sulla futura rivendita, percentuale molto alta che il Napoli vorrà certamente limare".