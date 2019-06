Radio Marte - Se parte Insigne c'è ipotesi De Paul: agenti in Italia, i dettagli

Rodrigo De Paul piace ancora al Napoli. La conferma arriva a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” col giornalista Raffaele Auriemma che ha dichiarato: "Ora sono in Brasile a seguire la Copa America perché hanno anche Lautaro Martinez nella stessa agenzia ma tra due settimane gli agenti di De Paul sbarcheranno in Italia per capire quali sono le offerte relative al giocatore dell’Udinese. Oltre al Napoli e all’Inter ci sono anche sondaggi da Spagna e Inghilterra.

Per quanto riguarda il Napoli, da quello che ci raccontano, qualora il club avesse la percezione o la certezza di vendere Lorenzo Insigne, si tufferà su De Paul, anche se non per sostituirlo in quel ruolo ma per metterlo a centrocampo, specie nel caso in cui venisse venduto Allan”.