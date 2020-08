Rai - Boga, il Napoli chiede tempo al Sassuolo: serve prima cedere, Gabriel bloccato

Jeremie Boga (23) resta in cima alla lista del Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Anche Immobile era in cima alla lista come Boga, poi hanno preso Osimhen. In questo momento non c'è la disponibilità economica per affrontare qualsiasi tipo di discorso economico con tutti, non solo con il Sassuolo, e dunque il Napoli chiede tempo. Qualche mese fa, quando De Laurentiis fece un'offerta a Carnevli in Lega, 25 mln più bonus, il Napoli non aveva ancora speso nulla per Osimhen e dunque i soldi in cassa c'erano. Ora non ha il cash per affrontare un'operazione economica. Può marcare a vista, cercare di blindare, come con il Lille dove di fatto hanno bloccato Gabriel. Il Napoli con il Lille ha molto più di un Gentlemen's agreement, ma bisogna vendere Koulibaly".