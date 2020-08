Rai - Koulibaly, il City deve prima vendere Stones: intreccio di mercato col Barça

Il Napoli ha un accordo blindato con il Lille per 25mln di euro che i francesi hanno intenzione di rispettare. L'Arsenal però rilancia offrendo di più all'agente ed il club partenopeo ha l'esigenza di avere la certezza di vendere prima Koulibaly. Secondo quanto riferito dal giornalista Rai, Ciro Venerato, a Kiss Kiss Napoli, il problema è che il City al momento a sua volta è bloccato da un intreccio di mercato: deve prima vendere per poter offrire 70mln di euro per Koulibaly. Il City in particolare deve prima vendere John Stones al Barcellona, valutato circa 50mln di euro, ed a sua volta i blaugrana devono vendere Piqué che piace a tanti ma ha un ingaggio pesante.