Rai - Koulibaly, tra gli eredi c’è anche un nome nuovo. Da scartare Lyanco

Il punto sul mercato nel reparto difensivo del Napoli fatto dal giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, ai microfoni della Domenica Sportiva Estate: "Sfumato Gabriel, l'Arsenal ha offerto 30 milioni e il Napoli non ha potuto dare la parola data al Lille perché mancano ancora i soldi della cessione di Kouliblay, il Napoli vira su altri difensori centrali. Come erede del difensore senegalese ci sono: Papastathopoulos e Mustafi dell'Arsenal, Todibo del Barcellona e l'ultima idea Senesi. Marcos Senesi è un difensore argentino di passaporto comunitario del Feyenoord. No invece del Torino a Giuntoli e De Laurentiis per la cessione di Lyanco".