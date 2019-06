Rai - Lozano, il Napoli vuole chiudere ma spunta anche il Tottenham: cifre e dettagli

Il Napoli non molla per Hirving Lozano. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai, in giornata ci sono stati nuovi contatti telefonici tra Giuntoli e Raiola, ma sul giocatore - oltre a PSG e United - potrebbe inserirsi il Tottenham in caso di cessione di Son al Real Madrid. Gli azzurri sono pronti comunque a chiudere per 40mln più bonus al PSV ed al giocatore un contratto da 5 anni a 2,5mln di euro.