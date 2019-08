Rai - Lozano, si lavora sui diritti d'immagine. Zaha e Werner non convincono Ancelotti

Sempre caldo il mercato in casa Napoli, con Hirving Lozano che resta il nome sul quale la società azzurra starebbe lavorando in maniera incessante. Come riportato da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ai microfoni del TgSport su Rai2, il Napoli starebbe continuando a trattare proprio con il messicano per superare lo scoglio dei diritti d'immagine. Non convincono Ancelotti, invece, Werner e Zaha per il rapporto qualità prezzo. Per James, riporta Venerato, bisogna aspettare invece dopo Ferragosto per avere delle novità rilevanti.