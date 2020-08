Rai - Maksimovic, può andar via per il mal di pancia: voleva garanzie sulla titolarità

Nikola Maksimovic non ha ancora rinnovato col Napoli. Le ultime sul difensore serbo le riferisce Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rinnovo di Maksimovic non c'è ancora, non tanto per motivi economici, ma per il posto da titolare che non avrebbe il serbo. Ricordiamo che in difesa oltre all'arrivo di Rrahmani ci sarebbe, se andrà via Koulibaly, quello di Gabriel dal Lille. Maksimovic si avvicina ai 30 anni, il Napoli per 15 milioni è disposto a cederlo e potrebbe sostituirlo con Nikola Milenkovic della Fiorentina, anche lui assistito da Ramadani. L'Everton che è anche interessato al brasiliano Gabriel, qualora sfumasse, andrebbe proprio su Maksimovic. Sul difensore azzurro c'è poi anche la Roma, che però vorrebbe provare prima a riprendersi dal Manchester United Smalling".