Rai - Milik-Juve, il Napoli apre a Bernardeschi ma vuole un super-conguaglio: le cifre

Nel corso di Goal show su Tv Luna, il giornalista Rai Ciro Venerato ha aggiornato la situazione legata a Milik e la trattativa con la Juventus: "Il Napoli ci ha ripensato. Continua a valutare 50mln di euro Milik, ma dopo i problemi riscontrati col Sassuolo per Boga, i rallentamenti per Ferran Torres, allora il club partenopeo ha pensato a Bernardeschi che per Gattuso può tornare a splendere nel tridente a destra. Il Napoli lo valuta 20mln di euro, primo problema perché la Juve lo valuta di più, poi la richiesta è di 30mln di conguaglio ed è il secondo problema perché la Juve non ha soldi e deve prima vendere. Terzo problema, parlando con l'entourage, è lo stipendio di Bernardeschi che non rientra nei parametri e dovrebbe chiudere con una buonuscita o spalmare l'attuale ingaggio su 5 anni. La Juventus però vuole Milik dando in cambio giocatori: oltre a Bernardeschi, ha proposto Pellegrini, Cuadrado potrebbe concederlo, Perin, Romero ed altri. Il Napoli punta sul fatto che Bernardeschi ha fatto male e punta ad una svalutazione, è l'unico giocatore che considera di quelli offerti".