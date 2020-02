Rai - Nessun vertice dirigenziale del Napoli al Meazza per la semifinale con l'Inter

Il Napoli affronta l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, un match che diventa importantissimo visto l'andazzo in campionato anche per le ambizioni europee della formazione azzurra. Ma la squadra non è stata accompagnata da nessun dirigente tra quelli al vertice della società partenopea. Né Aurelio De Laurentiis né Cristiano Giuntoli, stando a quanto riferito da Rai Sport.