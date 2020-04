Rai - Non solo Milik, Juve su Mertens e Allan: al Napoli piace un bianconero

Cominciano ad essere tante le voci che accostano la Juventus al futuro di Arek Milik. Come riferisce la redazione mercato della Rai i bianconeri fanno sul serio per Arek Milik viste anche le difficoltà per arrivare a Mauro Icardi, inoltre da Torino monitorano con attenzione anche la situazione di altri due azzurri: Dries Mertens e Allan. In questo senso da segnalare anche il gradimento del Napoli per lo juventino Federico Bernardeschi.

