Rai - Pinamonti, il Napoli non accetta la recompra dell'Inter (che non avrà Llorente)

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante, un vice Milik sul quale poter mettere le mani già in questa sessione di mercato. Ago della bilancia sembrava potesse essere Fernando Llorente che, invece, non si muoverà: secondo quanto riportato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Sportiva, Giuntoli avrebbe di fatto bloccato la cessione dell'attaccante spagnolo.



NIENTE PINAMONTI - Andrea Pinamonti sembrava potesse essere uno dei candidati forti per prendere il posto di Llorente, ma mettere le mani sull'attaccante del Genoa sembra essere più complicato del previsto: il Genoa - riporta Venerato - non riusciscirebbe a prendere un attaccante e poi ha l'obbligo di riscattarlo dall'Inter per 18mln ma i nerazzurri hanno anche la recompra che il Napoli non lascerebbe.



LLORENTE FERMO - L'Inter era una delle squadre fortemente interessante a Llorente, e l'operazione Politano sembrava potesse agevolare la trattativa - seppur slegata - per portare l'attaccante spagnolo alla corte di Conte. Niente da fare, il Napoli ha di fatto bloccato Llorente e così i nerazzurri proveranno a mettere le mani su Giorud.