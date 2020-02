Ranking Uefa, il Napoli col pari consolida il 16esimo posto: più punti solo nel 2014

Con il pareggio di ieri contro il Barcellona, il Napoli raggiunge i 77.000 punti nel ranking Uefa per club (che tiene conto delle ultime 5 stagioni europee). Gli azzurri salgono per questa stagione a 19.000, meglio dei 18.000 della scorsa stagione (arrivando ai quarti d'EL) e nella storia del Napoli inferiore solo ai 22.000 dell'anno della semifinale con Benitez (8 vittorie e 4 pari in EL, ma ormai usciti fuori dal computo quinquennale). I 77.000 attuali tengono il Napoli 16esimo in Europa, mantenendo un margine sul Lione che affronterà la Juventus ed il Porto, ko all'andata col Leverkusen in EL.

Ranking Uefa per club al 25 febbraio

1 Real Madrid 134.000

2 Barcellona 124.000

3 Bayern 123.000

Atletico 123.000

5 Juventus 115.000

6 Man City 110.000

7 PSG 102.000

8 Liverpool 99.000

9 Arsenal 91.000

10 Man United 88.000

11 Siviglia 87.000

12 Borussia Dortmund 85.000

Tottenham 85.000

14 Chelsea 83.000

15 Roma 78.000

16 Napoli 77.000

17 Lione 75.000

Porto 75.000

19 Shakhtar 74.000

20 Benfica 69.000

21 Ajax 67.500

22 Zenit 64.000

35 Lazio 41.000

53 Inter 30.000

80 Milan 19.000