Raspadori a Dazn: "Tutti noi cerchiamo di mettere sempre più in difficoltà Spalletti nelle scelte"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, prima del match contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: "Come si mette in difficoltà la Roma? Con la velocità di palla e di pensiero. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana, come sempre saremo concentrati su quello che dovremo fare noi e andrà in campo il miglior Napoli".