Raspadori, sapete da quanto non segnava? La statistica incredibile

Giacomo Raspadori torna al gol. Il primo per lui nel 2024, il primo con Calzona in panchina. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Entra e segna, colpisce e brinda: un gol di Jack mancava dal 4 novembre 2023, dal derby dell’andata con la Salernitana all’Arechi. Centoventi giorni ieri, quattro mesi: la maledizione è finita nel momento migliore possibile. Il più giusto: tempismo d’autore. Proprio come quello esibito partendo a razzo dal limite dell’area e correndo come un finalista olimpico verso la gloria".