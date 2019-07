Real, Zidane continua a non rispondere alle domande su James: "Non ci penso"

Zinedine Zidane ha parlato dopo la gara persa col Tottenham. Tra gli argomenti di discussione ovviamente il futuro di James ma il tecnico francese continua a glissare: "Non so cosa succederà, siamo qui, giochiamo e penso solo a questo. Penso a cosa stiamo facendo adesso, nient'altro. Rinforzi? Tutto può succedere fino al 31 agosto, come sempre e in qualsiasi club. La nostra mente è qui, giocando e preparando la prossima stagione".