Report da Castel Volturno - Differenziato per cinque azzurri: le ultime su Insigne e Fabian

Il gruppo dopo una fase di attivazione torello palle inattive, il Napoli ha ha svolto lavoro tattico nella seduta mattutina di allenamento a Castel Volturno. Ecco il report: "Fabian ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Insigne terapie e parte del lavoro in gruppo. Manolas personalizzato in palestra Anguissa personalizzato in campo. Koulibaly terapie".