Report da Castel Volturno: novità su Osimhen e Fabian, personalizzato per tre azzurri

Allenamento mattutino per il Napoli alla ripresa degli allenamenti. Ecco il report dettagliato: "La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e tonificazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra, Lozano e Anguissa personalizzato in campo. Palestra e terapie per Malcuit. Osimhen e Fabian hanno svolto lavoro in palestra con la squadra e lavoro di recupero funzionale in campo".