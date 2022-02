Report da Castel Volturno: per Koulibaly allenamento intero in gruppo, Tuanzebe ancora a parte

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domani contro l'Inter. Ecco il report ufficiale: "La squadra dopo una prima fase di torello e possesso palla ha svolto esercitazione su palle inattive ed esercitazione tattica. Tuanzebe ha lavorati in palestra. Koulibaly è rientrato dall’impegno con la nazionale e ha svolto l’intera seduta in gruppo".