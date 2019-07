Repubblica a sorpresa: Hysaj può restare anche senza rinnovo

Scenario clamoroso per il futuro di Elseid Hysaj: secondo l'edizione odierna di Repubblica l'esterno albanese potrebbe restare senza rinnovare il contratto, in scadenza nel 2021. Hysaj - cercato da Roma e Tottenham - sarebbe il quinto a destra, jolly utile per giocare ovunque, pronto a mettere in difficoltà nelle scelte Ancelotti.