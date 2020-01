Repubblica - Fabian al Real già a gennaio, ma solo se arriva maxi-offerta

Il destino di Fabian Ruiz sembra segnato: lo spagnolo, un giorno, tornerà a giocare in Liga. Piace tanto al Real Madrid che lo segue da tempo. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che, in caso di maxi-offerta, il Napoli potrebbe anche decidere di cederlo a gennaio. Fabian ha deluso con Ancelotti, sta deludendo con Gattuso e dunque la società ragiona in vista del suo futuro. Ma, ovviamente, servirebbe una proposta importante da 70-80 milioni di euro. Anticipando subito ciò che potrebbe accadere a giugno. Tutto dipenderà, spiega il quotidiano, dalla reale volontà del Real Madrid.