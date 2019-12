Repubblica - Gattuso pensa alla rivoluzione per il Sassuolo: rischiano tre big

Rino Gattuso pensa già a diversi cambi in vista della trasferta sul campo del Sassuolo. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come siano tre i giocatori nel mirino del nuovo tecnico: Insigne, Callejon e Fabian. "Il capitano - si legge sul quotidiano - è stato fischiato dai tifosi e non riesce ad ingranare: è in un momento difficile. Stesso discorso per i due spagnoli: l’attaccante ha offerto una prestazione poco efficace, il centrocampista sta vivendo una vera e propria involuzione e ha deluso anche contro il Parma. Le esclusioni eccellenti sono all’orizzonte". Evidente come il tecnico voglia lanciare un messaggio chiaro alla squadra, che non esistono intoccabili e che per tutti gli alibi sono ormai finiti.