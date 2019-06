Repubblica - Napoli-Dalian, trattative in corso per il saluto ad Hamsik con un'amichevole

Un'ipotesi che si era già paventata ieri, e che trova conferme anche oggi sulle colonne de La Repubblica: il Napoli sta progettando il ritorno di Marek Hamsik. Non come nuovo acquisto, è ovvio, bensì per permettere al capitano slovacco di salutare i suoi ex tifosi. Il club partenopeo sarebbe infatti in contrattazione con il Dalian per organizzare un amichevole al San Paolo per metà agosto, quando più o meno si fermerà anche il campionato cinese.