Repubblica - Rinnovo Mertens, spunta una data per l'annuncio di ADL

Dries Mertens ed il rinnovo di contratto: si attende solo l’annuncio ufficiale. È stato ormai trovato l’accordo tra Aurelio De Laurentiis e l’attaccante belga per prolungare un rapporto in scadenza nel giugno 2020, con il classe ’87 pronto a firmare un biennale che lo legherà al Napoli probabilmente fino a fine carriera.

L’annuncio ufficiale, secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, potrebbe arrivare prima della trasferta in Champions con il Barcellona, in programma il prossimo 18 marzo. Secondo il quotidiano potrebbe essere una strategia mediatica per dare risalto alla notizia e caricare la squadra in vista del difficile impegno contro i blaugrana.