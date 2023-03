Resp. Ticketone: "Biglietti Napoli-Milan di Champions? Curve superiori e poi Distinti i prossimi settori in vendita"

Il Direttore Sport Business di TicketOne, Amedeo Bardelli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

Il Direttore Sport Business di TicketOne, Amedeo Bardelli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “In poche ore la nuova tranche di biglietti messi in vendita per Napoli-Milan di Champions League è stata polverizzata, più di ventimila le persone in coda virtuale. Chiaramente ogni giorno, fino all’esaurimento delle scorte, verranno messi in vendita blocchi di biglietti che porteranno, evidentemente, ad un Maradona completamente sold out.

Le prossime aperture credo riguarderanno le Curve superiori, poi i distinti: è una modalità di vendita scelta dal Napoli per riempire lo stadio partendo prima dai settori inferiori. Quando sarà possibile? Spero presto, il Napoli è un po’ criptico su questo.