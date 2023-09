Retroscena Kvara: i tifosi del Real lo hanno sognato un po' di mesi fa

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta Kvaratskhelia per la rete contro l'Udinese

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta Kvaratskhelia per la rete contro l'Udinese: "Il gemello di Osi, il giovane brillante del calcio mondiale. La pressione è scesa, un bel po’, e ora può riprovarci sia domani con il Lecce in campionato sia martedì in Champions contro il Real Madrid. Il mito dell’infanzia, la casa del suo idolo Guti e di un popolo di tifosi che un po’ di mesi fa ha sognato di vederlo con quella maglia. La squadra di Ancelotti, re Carlo, uno che a ottobre, un anno fa, l’ha definito: «Speciale». Sarà una notte indimenticabile".