Retroscena Milik - Così a disagio che non voleva nemmeno partecipare alla festa di Allan

Allan nella notte ha festeggiato il suo addio a Napoli in un locale di Posillipo insieme alla moglie Thais e agli ex compagni di squadra con le consorti (qui il video). A tal proposito l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena che riguarda Arek Milik, così a disagio per la situazione che sta vivendo da non voler nemmeno partecipare alla festa per il centrocampista arrivato appositamente dall'Inghilterra per salutare gli ex compagni di squadra.

Così scrive la rosea: "Milik ieri è rimasto nella sua casa di Posillipo di cattivo umore, senza voglia di partecipare alla festa d’addio organizzata da Allan, tornato per salutare gli amici. Cattivo umore e anche l’imbarazzo per la situazione di precarietà. Poi qualcuno degli amici è passato a prenderlo ed è stato insieme al brasiliano e alla squadra rientrata da Parma".