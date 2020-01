Retroscena Sky: ultimo tentativo Chelsea, ma doppio 'no' da Mertens e Napoli

Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Dries Mertens, ma fino alle ultime ore di mercato il Chelsea ha provato a convincere sia lui che il club azzurro. Niente da fare, però: il calciatore non era convintissimo del trasferimento e il Napoli ha chiuso le porte. Solo in quel caso i Blues avrebbero liberato Giroud per Inter o Lazio, ma il 'no' ricevuto per Mertens ha fermato tutto. A riportarlo è Sky Sport.