Retroscena Spalletti: ADL ha evitato di confrontarsi con Giuntoli

Luciano Spalletti è una scelta di Aurelio De Laurentiis, presa senza confrontarsi con Cristiano Giuntoli. A svelarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “L’allenatore, come consuetudine, è stato scelto direttamente dal presidente – evitando accuratamente il confronto con Giuntoli – ma pure le strategie più ampie sono state influenzate dall’alto e il desiderio di prodursi in proprio la divisa sociale ha alimentato un contraddittorio interno anche con Alessandro Formisano, il capo dell’area marketing e l’”head of operation””.