Riecco Mister 4-3-3, finalmente: il rientro fondamentale per il miglior modulo della stagione

La bella notizia della giornata in casa Napoli arriva da Castel Volturno: David Ospina, Elseid Hysaj, ma soprattutto Diego Demme in gruppo. In vista del tour de force che attende il Napoli fino a fine marzo è di quelli tosti (Milan, Juventus e Roma in una settimana a metà del mese), ma fa un po' meno paura con il rientro del centrocampista italo-tedesco, tra i migliori in stagione fino al suo infortunio.

UN RIENTRO PER IL MODULO - Non è tanto per le qualità tecniche e neanche per l'evidente cattiveria agonistica proposta ad ogni partita. L'importanza del recupero di Demme va considerato in relazione al ritorno al 4-3-3, probabilmente il modulo con cui il Napoli ha fatto meglio in questo inizio di 2021. Il vertice basso perfetto è l'ex Lipsia e ora che Rino Gattuso lo riavrà a disposizione non potrà esimersi dal riproporlo, specie in un momento così delicato.