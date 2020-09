RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 10: partitelle a pressione e sull'uscita difensiva, out Ounas

19.05 - Allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per approfondimenti, il report ufficiale della seduta ed il normale notiziario

18.55 - Ancora una botta per Malcuit, ma nulla di grave. Partitella terminata, allenamento che si avvia alla conclusione.

18.45 - Tutino regolarmente in campo, evidentemente non è ancora definito il passaggio alla Salernitana di cui si parla da ieri.

18.40 - Ounas rientra, probabilmente dopo terapie o comunque lavoro personalizzato per un problema muscolare.

18.33 - Ora partitella a campo ridotto con due porte, in evidenza anche oggi Lozano che sente la porta.

18.25 - Nei verdi Ospina, Malcuit, Manolas, Koulibaly e Ghoulam provano l'uscita difensiva, sfidando gli arancioni.

18.16 - Bravi, urla ora Gattuso che apprezza lo sforzo della squadra in pressione alta. Tutta la squadra davvero si muove insieme, a mille, per ostruire l'uscita dal basso.

18.12 - Entrambe le squadre vanno a mille all'ora. Gattuso ordina ritmi infernali per la squadra senza palla che deve andare in pressione, guidando singolarmente i giocatori alla posizione migliore. Quando supera la pressione, la squadra in possesso deve verticalizzare subito e far fruttare l'uscita realizzata.

18.07 - Si fa sentire Gattuso che non è soddisfatto dell'uscita difensiva, probabilmente per qualche errore tra Demme e Manolas.

18.00 - Ora inizia un'altra esercitazione, ad una parte, con gli arancioni che partono dal portiere e devono uscire dalla pressione.

17.50 - Non c'è Ounas, che ieri ha accusato un affaticamento muscolare, mentre Malcuit accusa una botta al collo ma non sembra nulla di grave.

17.45 - Parte subito una partitella, senza porte, in meno di 30 metri, a tre squadre. L'obiettivo è sempre pressare ad alta intensità e l'altra squadra in possesso girare palla e uscire dal pressing.

17.38 - Gruppo che segue un lungo percorso per questa fase di attivazione, muovendosi da una parte tra i birilli, su un'altra saltando gli ostacoli, con scambi corti tra le sagome.

17.30 - Torello ampio che apre la seduta, come di consueto, ma può partire a tutti gli effetti la seduta.

17.20 - Primi azzurri in campo, parte il solito torello.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nella decima giornata del ritiro di Castel di Sangro.