RILEGGI LIVE - Dimaro, day 2: partitella a pressione, botta per Juan Jesus, ovazione per Anguissa che parte con i test

19.05 - Allenamento che dunque si avvia alla conclusione mentre il pubblico inizia a riversarsi all'esterno per la solita sessione d'autografi. Restate su Tuttonapoli.net per ulteriori approfondimenti ed il solito notiziario

18.55 - Colloquio a fine partita tra Garcia e Anguissa che tornano dunque a lavorare insieme

18.45 - I primi azzurri rientrano negli spogliatoi mentre Anguissa ha già terminato i test in palestra.

18.40 - Squadra che torna in palestra dopo una lunghissima e dispendiosa partita a pressione mentre Juan Jesus si rialza dopo qualche minuto a terra

18.35 - Resta a terra Juan Jesus che ha subito un'entrata molto vigorosa

18.25 - Ritmi molto alti e non mancano anche diversi contatti, segnale positivo sottolineato da Garcia in conferenza

18.15 - Ora la partitella prosegue con l'utilizzo di 3 mini porte per ogni metà campo per concludere l'uscita sotto pressione

18.10 - Gollini, annunciato poche ore fa da ADL dopo le visite fatte in mattinata, si allena già con gli altri tre portieri

18.05 - Applausi per Gaetano che rientra dopo aver svolto anche oggi lavoro a parte

18.00 - Aumenta l'intensità della partitella a pressione con lo staff che incita a tenere un ritmo alto sia nel muovere il pallone che nell'altra squadra nella pressione

17.52 - Partitella a pressione con i giocatori che fanno da sponda che si uniscono alla squadra in possesso palla

17.45 - Breve riunione tecnica in sui Garcia e lo staff spiegano le esercitazioni e ora si può iniziare

17.40 - Fase di attivazione che prosegue però subito col pallone

17.35 - "Rudi, Rudi", che accoglienza anche per Garcia mentre la squadra inizia la fase di attivazione in campo

17.30 - Ovazione per Anguissa! Il centrocampista azzurra saluta e ringrazia per l'accoglienza e si dirige in palestra

17.20 - Campo già pronto con sei mini-porte per le esercitazioni in programma

17.15 - Applausi per Lozano che entra in campo per svolgere lavoro a parte

17.05 - I primi azzurri raggiungono la palestra

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella seconda giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Ieri è stato registrato il record storico di presenze giornaliere nei 12 anni di ritiro a Dimaro Folgarida: 1.616 spettatori sulle tribune dello stadio e circa altrettante persone nel piazzale della SKI.IT Arena.