RILEGGI LIVE - Dimaro, day 4: al pomeriggio ancora movimenti contro un 3-5-2 e partita ad alta intensità

Fonte: Da Dimaro Folgarida, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

19.10 - Allenamento concluso, restate su Tuttonapoli.net per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Koulibaly-Chelsea ed appuntamento alle 21 per l'incontro con i tifosi di Spalletti, Di Lorenzo e Rrahmani

19.05 - Foto di rito per i gialli, vincitori della partitina mentre il gruppo inizia a rientrare negli spogliatoi

19.00 - Applausi per Kvaratskhelia per un gioco di gambe in mezzo a tre concluso con un tacco per un compagno

18.55 - Rientra Fabian, altro giocatore che il Napoli sta gestendo in questi primi allenamenti

18.50 - Scatenato Lozano che va via sulla destra, palla al centro per Ounas che mette in rete per la sua doppietta

18.45 - Ora partitella a metà campo 11 vs 11

18.40 - Fasciatura col ghiaccio per Olivera, che ha svolto lavoro in palestra, ma dovrebbe essere solo a scopo precauzionale

18.30 - Ora si alternano le formazioni, ma l'esercitazione non cambia

18.20 - I gialli col 4-2-3-1 fronteggiano l'azione di un 3-5-2, come accaduto già in mattinata, ma ora a ritmi più elevati

18.18 - Ora Spalletti torna sui movimenti: i gialli schierati col 4-2-3-1 con Zielinski dietro Petagna

18.10 - Partitella utile sia per lavorare atleticamente che nell'abitudine nel coprire il campo in ampiezza

18.05 - Applausi per Kvaratskhelia, autore prima di una giocata usando i due piedi e poi di un tacco a liberare il compagno

18.00 - Inizia una partitella con 5 mini-porte per lato per due portieri.

17.50 - Prosegue il torello ad alta intensità con gli azzurri che si divertono prima delle esercitazioni

17.40 - Torello a cui prende parte tutto il gruppo ad eccezione di Olivera

17.35 - Fase di attivazione ai lati del campo prima di iniziare il lavoro tecnico

17.30 - Sulle trequarti sistemate cinque mini porte per lato in vista dell'arrivo di tutto il gruppo

17.20 - Torello con i primi calciatori giunti al campo mentre altri seguono il programma in palestra

17.10 - Arrivano i primi azzurri

Amici di Tuttonapoli, quarto giorno di allenamenti a Dimaro Folgarida per il Napoli di Spalletti. Dopo aver sostenuto la sessione mattutina, tra pochi minuti la squadra di Spalletti comincerà l'allenamento pomeridiano.