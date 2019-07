RILEGGI LIVE - Dimaro, day 4: esercitazioni su palle inattive, cross, tiri da fuori e uscita dal basso. Inglese a parte, Tonelli in gruppo

Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta

11.31 - Termina qui la seduta mattutina! Ricordiamo che nel pomeriggio non è previsto un nuovo allenamento: l'appuntamento con la squadra è per domattina. Con noi di Tuttonapoli.net, invece, l'appuntamento è per stasera: da Folgarida vi racconteremo l'incontro tra Ancelotti e due calciatori con i tifosi azzurri.

11.30 - Luperto è l'ultimo a lasciare il terreno di gioco dopo la palestra finale.

11.20 - Chiusura d'allenamento sulla sabbia per Gaetano mentre Inglese prosegue la tabella di lavoro personalizzato dopo i fastidi alla caviglia.

11.14 - Esercitazione sui tiri da fuori per tutti gli azzurri: i calciatori ricevono, controllano e calciano in due tocchi.

11.06 - Davide Ancelotti ha ricordato ai difensori la nuova regola che caratterizzerà l'uscita difensiva con i difensori che possono essere in area al momento del passaggio del portiere mentre gli attaccanti avversari in pressione, in questo caso i giovani Sgarbi, Zanoli e Zedadka, possono entrare dopo il primo tocco. Napoli che dialoga nell'area piccola con i due centrali per poi uscire con l'aiuto di centrocampisti e laterali.

11.02 - Squadra divisa in due. Da un lato ci sono gli esterni che provano cross (specie Ghoulam e Malcuit) e inserimenti (Callejon e Younes su tutti). Dall'altro i difensori centrali e i centrocampisti provano l'uscita dal basso dall'interno dell'area, come prevede la nuova regola.

10.59 - L'esercitazione, appena terminata, serve alla difesa per la lettura delle marcature sulle palle inattive. Appena Gaetano parte per calciare il pallone, Davide Ancelotti urla ai difensori "Scappa!".

10.50 - C'è spazio anche per delle prove sugli sviluppi di calcio d'angolo corto. Si prova un due contro due nei pressi della bandierina per poi andare a cercare il secondo palo.

10.40 - Intanto i portieri si allenano ovviamente a parte: slalom tra i paletti e presa centrale col pallone lanciato dal preparatore. Tutto sotto l'occhio vigile di Nista.

10.36 - Lorenzo Tonelli si sta allenando con il resto del gruppo dopo il lavoro in piscina di ieri.

10.31 - Lavoro col pallone per gli azzurri che si scambiano di posizione

10.20 - Esercizi di attivazione in campo mentre lo staff ha gi preparato il campo con sagome e porzioni delimitate.

10.10 - Un gruppo è impegnato in palestra, gli altri azzurri sono al di fuori della struttura, sulla pista d'atletica, alle prese con esercizi di postura.

10.03 - La squadra è in palestra. Prima dell'inizio dell'allenamento, breve riunione tecnica con Carlo Ancelotti.

9.58 - Ancelotti è sul campo di Carciato con qualche azzurro, a breve l'ingresso di tutti gli altri calciatori per l'inizio dell'allenamento.

9.45 - Curiosità: presente a Dimaro anche Luigi De Laurentiis, figlio del patron azzurro e attuale presidente del Bari.

9.40 - Primi azzurri che spuntano dal tunnel ma per dirigersi in palestra come Malcuit, Palmiero e Zedadka.

9.30 - Giornata importante quella di oggi perché stasera al centro congressi di Folgarida ci sarà il classico incontro tra i tifosi e due calciatori del Napoli con Ancelotti.

9.20 - Splende il sole a Dimaro Folgarida, una giornata calda in attesa dell'inizio dell'allenamento.Tribune coi primi tifosi.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti al quarto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. A breve inizierà l'allenamento mattutino degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.