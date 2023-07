RILEGGI LIVE - Dimaro, day 4: ovazione per Osimhen! Test per gli azzurri arrivati oggi, intensità e partitella per gli altri

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

19.22 - Allenamento che può considerarsi concluso, restate su Tuttonapoli.net per approfondimenti.

19.20 - Termina la partitella con i gialli che vincono 1-0.

19.20 - Dopo il lavoro in palestra, rientrano negli spogliatoi tra gli applausi dei tifosi Kvara, Zielinski, Elmas e Lobotka.

19.15 - Botta per Ambrosino, l'attaccante a terra per un colpo, si rialza dopo pochi secondi.

19.10 - Gialli in vantaggio! Marchisano sblocca il punteggio della partitella dopo aver scambiato con un compagno.

19.05 - Il resto del gruppo inizia una partitella a campo ridotto mentre gran parte dei big arrivati oggi sono ancora in palestra.

Squadra blu: Idasiak; Olivera, Obaretin, D'Avino, Zanoli; Vergara, Marranzino, Iaccarino; Zerbin, Politano, Ambrosino.

Squadra gialla: Contini; Marchisano, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Coli Saco, Demme, Spavone; Russo, Cioffi, D'Agostino.

19.01 - Rientra negli spogliatoi Osimhen, per il nigeriano solo lavoro differenziato in palestra.

19.00 - Lavoro a secco importante anche oggi per Anguissa che corre ai lati del campo: già da domani potrebbe aggregarsi al gruppo

18.50 - L'agente di Osimhen dopo aver lasciato l'albergo ha raggiunto il campo e sta seguendo l'allenamento degli azzurri

18.45 - Applausi anche per Ostigard, al rientro dopo i test in palestra, stimatissimo dai tifosi del Napoli

18.40 - Inizia una partitella a pressione senza porte, a grande intensità ed infatti non mancano entrare anche rischiose

18.35 - Lavoro tecnico, palla a terra, per i quattro portieri presenti a Dimaro

18.30 - Applausi per Di Lorenzo che inizia già a sprintare: corsa ai lati del campo per rimettersi subito al pari dei compagni

18.25 - Con l'arrivo dei tanti big nella giornata di oggi, il Napoli dopo il primo test potrà procedere alle prime cessioni in prestito dei tanti giovani presenti

18.20 - Esercitazioni con ogni azzurro che riceve il pallone da più lati e finalizzata a migliorare la visione di gioco e periferica.

18.15 - Si passa al campo con il lavoro col pallone per la soddisfazione dei tifosi in tribuna

18.10 - C'è anche Meret in palestra e quindi finalmente gruppo interamente a disposizione per Rudi Garcia

18.00 - Il resto del gruppo entra in campo per una fase di attivazione mentre gli azzurri arrivati oggi completano i test in palestra.

17.55 - Entra in campo Osimhen, acclamatissimo e accolto da tantissimi applausi e cori.

17.45 - Ci sono anche Elmas e Rrahmani in palestra oltre ai giocatori di cui vi abbiamo già mostrato l’arrivo (Kvaratskhelia, Lobotka, Zielinski) mentre è attesissimo Osimhen.

17.35 - Di Lorenzo subito in campo per rimettersi in pari con i compagni

17.30 - La pioggia e la temperatura più clemente porta tanti azzurri ad anticiparmi sul campo nonostante fosse stato posticipato l’orario

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quarta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. La sessione inizierà in via eccezionale alle 18 e non alle 17.30. Ritardo di 30' per il caldo che dunque in questa giornata da temperature record è arrivato anche in Val di Sole.