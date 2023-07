RILEGGI LIVE - Dimaro, day 4: seduta mattutina tra palestra e tiri in porta, ecco capitano Di Lorenzo

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

11.30 - Allenamento che può considerarsi concluso, restate su Tuttonapoli.net per approfondimenti, il solito notiziario e poi dalle 17 la seduta pomeridiana.

11.25 - Anguissa e Simeone ancora in campo per una corsa ai lati del campo per rimettersi in pari rispetto ai compagni

11.10 - Rientrano gran parte degli azzurri mentre il pubblico si sposta all'esterno in vista della sessione d'autografi

11.00 - Tocco sotto di Politano che strappa applausi alle tribune

10.50 - Scambi e conclusioni in una metà campo, nell'altra invece al tiro dopo un cross ed uno sviluppo laterale

10.45 - Gruppo in campo per la soddisfazione dei tifosi in tribuna: si inizia con degli scambi da media distanza

10.30 - Lozano, Anguissa, Mario Rui e Simeone proseguono gli scambi stretti e le conclusioni mentre gli altri a gruppi lavorano tra esercizi di potenziamento ed equilibrio

10.15 - Esercizi di equilibrio per la squadra ai lati della palestra

10.10 - Simeone, Anguissa, Mario Rui e Lozano si allenano a parte ma dopo un po' di corsa lavorano col pallone

10.00 - Ecco Di Lorenzo! Arrivato anche il capitano azzurro nel ritiro di Dimaro

9.45 - Azzurri già in palestra

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella quarta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida.