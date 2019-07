RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 9: ovazione per Insigne e Manolas, pienone a Dimaro. A parte Inglese

11.25 - Allenamento che può considerarsi concluso e tifosi che si spostano in massa all'esterno per la sessione d'autografi che verrà presa d'assalto come nella giornata di ieri. Restate su Tuttonapoli.net per il solito notiziario ed appuntamento a questo pomeriggio per la seconda seduta.

11.19 - Ovazione per Manolas che rientra negli spogliatoi dopo il primo allenamento in gruppo.

11.15 - Anche oggi Inglese segue la tabella personalizzata di lavoro.

11.10 - Nel sei contro sei si lavora chiaramente molto sulla pressione per chi è senza palla e nell'uscita col pallone per chi è in possesso.

11.05 - La macchina tecnologica dello staff di Ancelotti intanto riprende la partitella a pressione per poi incamerare i dati dettagliati.

11.00 - Ora la partitella a pressione prevede anche quattro mini porte.

10.50 - Zielinski in pettorina gialla è il jolly della partitella a pressione, in soccorso ai bianchi o ai verdi.

10.45 - Dopo una breve pausa inizia un torello su un quarto di metà campo a grande intensità

10.35 - Luperto, Rog, Vinicius e Gaetano per ora restano in palestra. I primi due hanno giocato l'intera gara e svolgeranno defaticante.

10.30 - Subito lavoro col pallone, scambiandosi di posizione, con i nazionali tutti in gruppo.

10.25 - "Sinisa uno di noi", è scatta l'applauso della tribunetta di Carciato.

10.20 - Gruppo in campo per una serie di esercizi di riscaldamento mentre alcuni azzurri restano in palestra sulle cyclette.

10.03 - Si inizia con esercizi aerobici nei pressi della palestra.

9.55 - Tripudio per Kostas Manolas che fa il suo ingresso in campo e saluta i tifosi. Grandissima accoglienza per il neo-acquisto azzurro.

9.30 - Grande attesa sul campo per l'arrivo di Insigne e soprattutto di Manolas, atteso dalla prima seduta con i compagni. Ieri in tarda serata il greco ha salutato i tanti tifosi che lo invocavano all'esterno dell'albergo (qui il video di Tuttonapoli)

9.15 - Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel nono giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti, dopo il test amichevole di ieri contro il Benevento.