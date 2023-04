RILEGGI LIVE - Milan, Pioli: "Non ci difenderemo, il vantaggio è minimo!". Kjaer: "Osimhen come tutti gli altri"

Fonte: dal Maradona, Pierpaolo Matrone

Vigilia di Champions League. Come di consueto, è giornata di conferenze. Dopo quelle di Juan Jesus e Luciano Spalletti per il Napoli, il Milan risponderà con Simon Kjaer e Stefano Pioli. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale.

19:03 - Comincia la conferenza stampa. Prende parola Pioli: "Siamo molto contenti di essere qui a giocarci questa grande partita. Le ripartenze fanno parte delle nostre caratteristiche e proveremo a essere bravi in questo".

Tocca a Kjaer: "Siamo contenti di essere qui, sarà una bella partita. Abbiamo meritato di essere qui. L'ultima volta al Maradona è andata bene, speriamo anche oggi".

Che tipo di partita bisogna aspettarci dal Milan? C'è il rischio di venire qui a difendersi? RIsponde Pioli: "No perché abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che in Champions non perde in casa da 12 partite, che in casa segna 3-4 gol in Champions. Dovremo fare la nostra partita, di squadra, e gestire bene il pallone".

Siete pronti per la terza sfida col Napoli? "Tutte e due le squadre hanno avuto le proprie occasioni, vince chi sfrutterà le occasioni. Il Napoli a Milano è partito meglio di noi e questo deve essere di insegnamento per domani".

Sull'importanza della Champions e quella del quarto posto in campionato: "Siamo qui per giocarci la Champions League. Sappiamo da dove arriviamo, ora ci giochiamo la semifinale di Champions e sono concnetrato su questa partita. I giudizi si danno alla fine. Per vincere servirà una gara di gran livello".

Per Kjaer, domani c'è Osimhen. "Incontriamo lui come fatto con altri, non si lavora su un solo calciatore ma su tutta la squadra, col massimo rispetto".