RILEGGI LIVE - Primavera, Chievo-Napoli 1-1 (70' Labriola, 92' Nabil): che beffa nel recupero!

11.55 - E' FINITA! Lo scontro salvezza termina 1-1, Napoli che raccoglie un pari esterno ma l'amarezza è grande per il gol incassato nel recupero, quando la gara sembrava finita con il Chievo con un uomo in meno. Almeno due le ripartenze sprecate dagli azzurri prima di subire gol.

97' - Fallo su Idasiak o fuorigioco nell'ultimo angolo per il Chievo che prova addirittura a vincerla.

96' - Ancora Nabil su un altro cross, palla alta. Napoli che non ha saputo gestire il finale con l'uomo in più.

95' - Parapiglia che ha coinvolto anche i giocatori, si torna a giocare dopo 3 minuti di pausa.

93' - Brutte scene con i due allenatori che non si placano. Probabilmente esultanza provocatoria del Chievo.

92' - GOL DEL CHIEVO! Nabil trova il colpo di testa su un pallone messo in mezzo dalla destra.

91' - Due ripartenze non sfruttate dal Napoli, Chievo che prova a lanciare in area.

90' - Cinque di recupero.

88' - Altro tiro del Napoli, anziché gestire palla: stavolta è Vianni a sparare alto.

86' - Punizione del Chievo che scatena la ripartenza del Napoli, ma Palmieri calcia male.

84' - Altro cambio per il Napoli: fuori Zanon, dentro Potenza.

82' - Prova comunque a creare pericoli il Chievo, il Napoli però è pronto a colpire in ripartenza.

79' - ESPULSO PAVLEV! CHIEVO IN 10! La partita svolta in pochi minuti: ingenuità colossale di Pavlev che si aggrappa alla maglia di Virgilio ed essendo in 10 lascia i suoi in dieci nel momento più difficile.

76' - PARATO! IDASIAK! Brutta esecuzione di Tuzzo che non angola bene, ma Idasiak legge la direzione e salva gli azzurri. Tutti ad abbracciare il nazionale polacco Under 17.

75' - RIGORE GENEROSO PER IL CHIEVO! L'arbitro punisce una leggera spinta di Zanoli col giocatore del Chievo che si lascia decisamente cadere.

74' - Chievo che ora cambia il proprio piano tattico, lascia la propria metà campo e si riversa in attacco.

72' - Fuori Zedadka stanchissimo, dentro Virgilio.

71' - Ammonito Labriola per essersi tolto la maglia nell'esultanza scatenata con la panchina azzurra.

70' - GOOOL DEL NAPOLI! LABRIOLA! Solo così poteva sbloccarsi questa gara chiusisima e spigolosa: punizione magistrale del napoletano e Napoli in vantaggio!

69' - Profondità per Zedadka che viene fermato al limite dell'area, altro giallo per il Chievo.

67' - Risponde il Napoli con Zedadka, conclusione svirgolata a causa anche dei crampi.

65' - Tiro alto del Chievo, non si sblocca la gara.

62' - Cambi nel Napoli: fuori Sgarbi ed Esposito, dentro Palmieri e Labriola.

60' - Azione stavolta manovrata del Napoli, ma Chievo che si difende con grande applicazione.

58' - Ripartenza micidiale del Napoli: Sgarbia per Vianni che porta palla, ma poi il diagonale termina a lato. Grande occasione non sfruttata.

55' - E' più il Chievo a manovrare in questa ripresa col Napoli che chiude gli spazi e riparte.

52' - Si continua a lottare a centrocampo, gara molto combattuta e da capire se influirà sugli azzurri la gara di Youth League anche se ci sono stati tanti cambi.

49' - Risponde il Chievo con Nabil, risponde in angolo Idasiak.

47' - Napoli subito vicino al gol: palla dalla destra per Vianni che devia e manda di pochissimo a lato.

11.01 - INIZIA LA RIPRESA

10.58 - Squadre in campo per la ripresa.

10.46 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo sullo 0-0: gara molto combattuta e prima frazione abbastanza brutta, leggermente meglio il Napoli che ha provato a manovrare, col Chievo tutto dietro, ma occasione più ghiotta per i padroni di casa su un errore in uscita degli azzurri.

45' - Un minuto di recupero.

43' - Ancora Vrikkis sulla destra, sventagliata sull'altra fascia, ma Sgarbi non trova il tiro.

41' - Vivace Vrikkis sulla destra, ma che manca l'ultimo passaggio.

39' - Ci riprova Sgarbi, su sviluppi d'angolo, palla ancora alta.

36' - Chievo al tiro da fuori, palla che però non è pericolosa.

34' - Incredibile occasione per il Chievo: Frey ruba palla e va in porta da solo, ma disturbato in extremis calcia a lato.

32' - Napoli sicuramente meglio: altra azione pericolosa con Sgarbi che da terra mette al centro, libera a fatica il Chievo.

31' - Altro giallo per il Chievo per Enyan: brutto intervento, da arancione.

30' - Giallo ingenuo per Esposito che non permette la battuta di una punizione.

28' - Lancio per Vianni, palla lunga e facile per il portiere.

27' - Tanti falli del Chievo che sente la partita avendo un solo punto in classifica.

26' - Ancora Napoli: Vianni porta palla, si inserisce in area ma il tiro termina alto.

25' - Fase favorevole agli azzurri: altra palla al centro ma il contro-cross non trova fortuna ed il Chievo libera.

24' - Ancora Napoli con Sgarbi di testa su angolo, ma palla deviata e ancora angolo.

23' - Occasione Napoli: Vrikkis sfonda sulla destra, il cross trova forse il braccio di un avversario e poi Sgarbi impegna il portiere che salva in angolo. L'arbitro non assegna il rigore.

21' - Ci prova anche il Chievo, tiro di Pavlev da fuori, ma palla abbondantemente alta.

19' - Schema su angolo, palla che arriva a Vrikkis che però calcia male.

18' - Napoli nella metà campo offensiva, altro tentativo di ultimo passaggio letto dal Chievo e palla in angolo.

16' - Ammonito Karamoko che spezza l'azione veloce del Napoli.

13' - Altra punizione per il Napoli, palla al centro calibrata però male e che non arriva ai saltatori.

11' - Tanti contatti, tanta lotta, arbitro che prova a far proseguire il gioco

9' - Ritmi non altissimi in questo avvio con le due squadre che sentono il peso della partita.

6' - Si vede il Napoli in attacco, Vrikkis però calcia alto su punizione.

4' - Lancio in profondità del Chievo, esce Idasiak che poi viene travolto.

2' - Subito palla inattiva a favore del Chievo, ma in area c'è fallo in attacco.

10.00 - INIZIATA LA GARA!

9.58 - Squadre in campo

9.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Rispetto alla Champions tornano tanti titolari della squadra di Baronio che dovrebbe schierarsi col 3-4-3 col tridente Zedadka, Vianni, Sgarbia.

CHIEVO (4-3-3): Caprile; Pavlev, Colley, Leggero, Enyan; Karamoko, Zuelli, Demirovic; Sperti, Nabil, Frey

NAPOLI (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Zanon, Manzi; Zanoli, Esposito, Mamas, Vrikkis; Zedadka, Vianni, Sgarbi.

Il Napoli Primavera giocherà quest'oggi alle 10 contro il Chievo in trasferta per la settima giornata di campionato un match molto importante in chiave lotta salvezza. Il match si disputa sul campo di Caselle Sommacampagna alle ore 10. I convocati di Baronio: Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.