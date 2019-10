RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Roma 1-2: ko ingiusto, incredibile traversa al 98'!

14.53 - Arriva il triplice fischio finale. Dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio, gli azzurrini si sono fatti rimontare in due minuti dalla squadra giallorossa. All'ultimo minuto il Napoli ha avuto la palla del meritato pareggio ma da due passi prima Zedadka, poi Palmieri non sono riusciti a regalare alla squadra partenopea il gol del meritato pari.

98' - CLAMOROSA TRAVERSA DEL NAPOLI! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per gli azzurri, colpo di testa di Zedadka, la palla finisce sulla traversa. Sulla ribattuta, Palmieri da due passi non riesce ad insaccare. Incredibile! Azzurri a terra disperati, esultano come ad un gol gli ospiti.

96' - Ci saranno probabilmente un paio di minuti di recupero in più

95' - Napoli che prova gli ultimi disperati attacchi ma Cioffi sbaglia tutto

94' - Altra buona chiusura del difensore del Napoli, Zanoli

92' - Confusione totale a centrocampo. Il Napoli non riesce a scardinare la difesa giallorossa

89' - Ci saranno 6 minuti di recupero

87' - Napoli che non riesce a pungere. Roma, in pieno controllo della gara

84' - Gioco molto spezzettato. Il Napoli è alla ricerca delle ultime energie per provare il forcing finale

81' - Occasione per la Roma. Ottimo spunto di Providence, cross al centro, Estrella sfiora solamente e divora il gol del 1-3

78' - Entrano D'Onofrio e Cioffi, escono Manzi e Zanon

76' - Calcio d'angolo per la Roma. Idasiak blocca in sicurezza

74' - Problemi fisici per Manzi. L'azzurro a terra con i crampi

72' - Grandissimo spunto di Vrakas. L'azzurro calcia dal limite ma la palla finisce alta

70' - Napoli che ha accusato il colpo. Azzurrini in netta difficoltà

67' - Incredibile! Ancora Gol della Roma! Trasciani. La Roma ribalta la situazione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Azzurri poco attenti nell'area di rigore

65' - Gol della Roma, Calafiori! Ottima l'azione di Riccardi che mette al centro un cross basso, Calafiori calcia dal limite dell'area del gol e firma il pareggio romano

63' - Bravissimo Palmieri a scappare in profondità. Il difensore della Roma si fa prendere alle spalle ed è costretto a commettere fallo

61' - Grandissima diagonale di Zanon che salva la difesa del Napoli

60' - Doppia sostituzione per il Napoli. Escono Sgarbi e Vianni, entrano Palmieri e Vrakas

57' - Bravissimo il difensore azzurro Zanon a chiudere su un'offensiva della Roma

54' - Buona giocata sull'out di sinistra per la Roma. Estrella manca l'appuntamento con il tiro di un soffio

52' - Bravissimo Idasiak in uscita sugli sviluppi di un angolo per la Roma

50' - Continua a comportarsi molto bene la retroguardia azzurra. Bravissimo Manzi a dare sicurezza all'intero reparto

48' - Ottima giocata di Zedadka sull'out sinistro. Bravo la retroguardia giallorossa a chiudere

46' - Occasione Napoli! Subito gli azzurri pericolosi. Cross al centro dalla sinistra, Mamas sbaglia il primo controllo e il portiere della Roma ne approfitta

13.59 - INIZIATA LA RIPRESA!

13.58 - Squadre che hanno fatto il loro rientro in campo

13.47 - Fine primo tempo. Ottima prestazione per i ragazzi di Baronio che alla fine del primo tempo sono avanti sulla Roma. Da sottolineare il grande primo tempo di Vianni, autore del gol dell'1-0

46' - Buono spunto di Bove che trova Estrella, l'attaccante della Roma, prova il tiro a giro, palla che esce alta sulla traversa

45' - Ci saranno 2 minuti di recupero

43' - Angolo per il Napoli, allontana la retroguardia giallorossa

41' - Occasione Napoli! Vianni! Ancora una volta il centravanti azzurro è devastante sull'attacco alla profondità. Si trova a tu per tu col portiere giallorosso che stavolta non si fa saltare

39' - Buon'azione del Napoli sulla corsia di sinistra ma il crossi di Labriola viene bloccato dal portiere della Roma

37' - Grande discesa di Parodi sulla destra, bravo Zanoli a chiudere in angolo

35' - Ottima l'intesa tra i due attaccanti del Napoli Sgarbi e Vianni

33' - Occasione Napoli! Vianni! Ottimo spunto di Sgarbi che serve Vianni, l'azzurrino si defila in area di rigore e calcia. Palla che esce di poco a lato

29' - Ottima giocata ancora dell'azzurrino Vianni, che difende palla a centrocampo e fa respirare un po gli azzurri subendo un prezioso fallo

27' - Napoli che si sta abbassando un po' troppo. Roma che adesso, domina il gioco

25' - Bravissimo ancora il difensore azzurro, Manzi che con una diagonale perfetta evita guai per la difesa napoletana

24' - Grande giocata di Vrikkis che lascia sul posto Bianda. Brava la difesa romana a mettere lontano un cross pericoloso

23' - L'attaccante della Roma D'orazio calcia da fuori area, palla che esce alta sulla traversa

22' - La formazione di Baronio si sta difendendo bene, Bravi Manzi e Zanoli!

21' - Riccardi ci prova anche lui dal limite. Idasiak blocca con sicurezza

20' - Il giocatore della Roma, Providence calcia dai 25 metri, palla che esce alta

18' - Occasione Roma! Bianda! Dagli sviluppi di una punizione. Bianda colpisce di testa e sfiora il palo sulla destra di Idasiak

15' - GOOOL! VIANNI! L'azzurrino porta in vantaggio il Napoli. Brutta palla persa a centrocampo dalla Roma. Vianni si invola verso l'area di rigore, salta il portiere e deposita la palla in porta.

13' - Occasione Napoli! Vianni! L'azzurro si libera sul centro sinistra, entra in area e calcia. Bravo il portiere della Roma a respingere in angolo

10' - Altra buona giocata della Roma. Bove ben servito, sbaglia l'impatto con il pallone e la difesa azzurra allontana

7' - L'azzurrino Zedadka oggi in campo con la maglia numero 10

5' - Occasione Roma! Bove prova il gran tiro, palla che esce di poco a lato

4' - Il Napoli prova a spingere sulle corsie esterne ma al momento non riesce a fare male alla retroguardia giallorossa

1' - Subito calcio d'angolo per il Napoli, Roma che riesce ad allontanare il pallone

12.57 - INIZIATA LA GARA!



12.50 - Nel Napoli assente Senese per problemi fisici, al centro della difesa ci sarà Zanoli, che ha giocato in questo ruolo già altre volte. In attacco c'è Vianni con Sgarbi.

12.40 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

12.30 - FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-3): Idasiak; Costanzo, Zanoli, Manzi; Vrikkis, Labriola, Mamas, Zanon; Sgarbi, Vianni, Zedadka. All.: Daniele, Potenza, D'Onofrio, Esposito, Marrazzo, Virgilio, Ceparano, Cavallo, Vrakas, Mancino A., Cioffi, Palmieri. All.: Baronio.

ROMA (4-3-3): Cardinali; Parodi, Bianda, Darboe, Calafiori; Bove, Ndiaye, Riccardi; D'Orazio, Estrella, Providence. A disp.: Zamarion, Plesnierowicz, Trasciani, Santese, Tripi, Simonetti, Zalewski, Besuijen, Bamba, Nigro, Semeraro. All.: De Rossi.

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, match valido per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Azzurrini reduci dal pari di Empoli, la vittoria manca dall'esordio col Torino. La Roma ha perso le sue due gare esterne.