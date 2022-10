RILEGGI LIVE - Schreuder: "Cambiare? Noi giochiamo sempre per dominare. Se vinciamo...", Bergwijn: "Mi aspettavo un Napoli così, Kvara..."

Alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League, il tecnico dell'Ajax Alfred Schreuder alle 20 interverrà in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League, il tecnico dell'Ajax Alfred Schreuder alle 20 interverrà in conferenza stampa dalla sala conferenze del Maradona. Ad affiancarlo l'attaccante Steven Bergwijn. Tuttonapoli.net vi proporrà in tempo reale tutte le dichiarazioni.

20.02 - Inizia con Bergwijn laconferenza stampa

Giochi meno bene rispetto a prima.

"Fa parte del gioco, ci sono momenti buoni e meno buoni, non posso che allenarmi al meglio"

Sul momento di difficoltà

"Noi abbiamo parlato nello spogliatoio, ma quello che diciamo resta lì, non ci resta che dimostrare in campo".

Sull'assenza di Tadic

"E' un giocatore importante per noi, lo sappiamo, sia dentro che fuori dal campo"

20.10 - Tocca al tecnico Schreuder

Hai pensato molto dopo il ko pesante col Napoli? Cosa cambierai? "Dobbiamo giocare meglio col pallone, ma anche senza. Non è un problema di fragilità, siamo un po' instabili ma non si può pensare di avere un livello altissimo tutte le partite"

Sulle difficoltà del match "Sì, loro sono forti, ma l'altra settimana abbiamo fatto vedere che fino al secondo gol eravamo ancora in partita.

Giocare senza Tadic è pesante? "Sì, ma può capitare a tutti, abbiamo altri giocatori forti".

20.15 - Ancora Bergwijn - Voi dell'Ajax negli spogliatoi hanno davvero rifiutato lo scambio delle maglie con i giocatori del Napoli? Potete chiarire le immagini?

"Non ci siamo capiti, è venuto il team manager ma non c'erano magliette da scambiare in quel momento"

Vi aspettavate un Napoli così devastante in Champions? E' il miglior attacco del torneo

"Sì, me lo aspettavo, hanno giocatori molto forti, a partire da Kvaratskhelia"

20.17 - Di nuovo Schreuder

Soffrire molto sui cross.

"Sì, ma si prende gol sempre di squadra, si inizia prima a difendere, spesso i gol arrivano molto prima

La difesa era a centrocampo all'andata, cambierete qualcosa?

"Noi vogliamo essere sempre dominanti, pressare alto, poi è chiaro dovremo giocare anche bassi, ma avremo l'atteggiamento della prima partita ma con dettagli migliori".

Ci credete ancora al passaggio del turno?

"Sì, è sempre possibile, se vinciamo domani possiamo ancora passare il turno"

Vi aspettavate un Napoli così devastante in Champions? E' il miglior attacco del torneo

"Sì, se batti così il Liverpool e sei in vetta in Serie A allora sei una squadra forte"

Per Spalletti è una finale, ha detto, è per lei?

"Come ogni altra partita, vogliamo vincere"

Tadic (squalificato, ndr) è qui, per sua scelta?

"E' una scelta della società"

Sulla giornata d'allenamento

"Ci siamo allenati ad Amsterdam, ora parleremo dei punti forti del Napoli, soprattutto di come portare la pressione alta".

20.24 - Termina la conferenza stampa