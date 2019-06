RILEGGI LIVE - Under 15, Napoli-Roma 0-2 (6', 12' Pagano): il sogno Scudetto si ferma in semifinale!

21.59 - Finisce qui! Epilogo amaro per il Napoli che perde la prima partita stagionale proprio in semifinale scudetto, contro la Roma che in campionato è finita seconda dietro agli azzurrini. I giallorossi dunque giocheranno la finale scudetto contro il Milan.

74' - Altro calcio di punizione per la Roma che guadagna ancora secondi preziosi.

73' - Cambio Roma: fuori Koffi, dentro D'Alessio.

72' - Siamo ormai entrati nei minuti di recupero del match.

72' - La Roma non sfrutta il corner, Napoli che recupera palla.

71' - Altro cambio Napoli: fuori Scognamiglio, dentro Spavone. In campo anche Salierno, fuori Lettera.

70' - La Roma conquista calcio d'angolo.

69' - Si rialza Koffie, può proseguire la sua partita.

68' - Resta a terra Koffi, entrano in campo i sanitari della Roma che guadagna minuti preziosi.

67' - Intervento duro di De Pasquale su Koffi, giallo per il giocatore azzurro.

66' - Mirimich mette dentro il cross per Koffi, bravo Boffelli che va in chiusura.

64' - Pesce riceve in area, prova a controllare spalle alla porta ma viene chiuso. Mastrantonio spazza via la minaccia.

63' - Giannini mette dentro da rimessa laterale, Marranzino spizza ma l'azione sfuma.

62' - Il Napoli prova a spingere in questi minuti.

60' - PONTILLO! Giannini scodella ancora dentro, Pontillo controlla in maniera scordinata, calcia a due passi dalla porta ma spedisce a lato.

59' - Cambio anche per il Napoli: fuori Flora, dentro De Pasquale.

57' - C'è il cambio per la Roma: fuori Lilli, dentro Mirimich.

56' - C'è la spinta da parte del pubblico azzurro che prova ad incitare i giocatori in campo.

55' - Si rialza Scognamiglio, può proseguire la sua partita.

54' - Scognamiglio finisce a terra dopo uno scontro di gioco, entrano in campo i sanitari del Napoli.

52' - Ennesimo cross in area di Giannini, Flora spalle alla porta prova la rovesciata. Blocca ancora Mastrantonio.

50' - Pontillo colpisce in malo modo Simone che finisce a terra. Si accendono gli animi, Pontillo va a chiedere scusa all'avversario.

48' - DI LEO! Giannini ancora dalla bandierina, calcia Di Leo ma blocca Mastrantonio.

47' - Ancora calcio d'angolo conquistato dal Napoli.

45' - Ancora cross di Giannini in area, Mastrantonio con i pugni allontana.

44' - Traversone dalla bandierina, finiscono giù in area due azzurri ma l'arbitro lascia proseguire.

43' - Calcio d'angolo per il Napoli, salgono le torri.

41' - Giannini mette dentro il cross, esce a vuoto Mastrantonio ma non ci sono azzurri che approfittano.

40' - Il Napoli prova a riversarsi in avanti alla ricerca del gol.

38' - Napoli in campo con un doppio cambio: dentro Marranzino e Gioiello, fuori Boemio e Di Palma. Nella Roma esce Padula, dentro Simone.

37' - Scatta subito il giallo per Lilli.

36' - Comincia il secondo tempo!

21.05 - Finisce qui il primo tempo! Roma avanti all'intervallo contro il Napoli, Pagano firma la doppietta che al momento condanna gli azzurri!

35' - Ancora Di Leo cerca il passaggio in verticale, suggerimento smorzato e palla che viene bloccata ancora da Mastrantonio.

34' - BOEMIO! Prova la conclusione dalla distanza, blocca Mastrantonio.

32' - Azzurri in avanti! Spiovente dalla destra, si avventa sul pallone Pesce che a due passi dalla porta colpisce male!

30' - La Roma gestisce il risultato, quando mancano cinque minuti alla fine del primo tempo.

28' - Il Napoli prova a compattarsi per respingere le offensive avversarie.

27' - Koffi parte in velocità, fa fuori Di Leo ma fallisce la conclusione che risulta debole e termina tra le braccia di Boffelli.

25' - Flora riceve al limite, calcia ma trova la respinta della difesa.

23' - Napoli che continua a far girare il pallone alla ricerca del passaggio giusto per colpire.

22' - CHERUBINI! Riceve in area, a due passo dal portiere calcia ma sfiora il palo! Roma pericolosa!

21' - Calcio d'angolo per la Roma che ora spinge.

20' - Giannini dalla rimess cerca Pesce in area, a due passi dalla porta l'azzurro manca l'impatto di testa con il pallone che termina tra le braccia di Mastrantonio.

18' - DOPPIO BOFFELLI! Il portiere del Napoli si impone prima su Cofie lanciato in verticale, sulla respinta ancora Pagano ma Boffelli dice nuovamente 'no'!

16' - SCOGNAMIGLIO! Incornata a due passi dalla porta, Mastrantonio ci arriva!

15' - Punzione Napoli che prova a riversarsi in avanti.

12' - GOL DELLA ROMA! Pagano calcio la punizione da distanza considerebole, destro all'angolo e Boffelli non si oppone! 0-2!

10' - Lettera finisce a terra dopo uno scontro di gioco, entrano in campo i sanitari del Napoli.

9' - Il Napoli prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pareggio.

7' - La Roma prova sfondare ancora per vie centrali, gran lavoro dell'azzurro Lettera che chiude.

6' - GOL DELLA ROMA! Pagano riceve al limite, incrocia il destro e batte Boffelli! 0-1!

4' - TRAVERSA DI PONTILLO! Napoli ad un passo dal vantaggio! Conclusione dal numero 6 azzurro, palla che si stampa contro la traversa!

1' - COMINCIA LA PARTITA!

20.26 - Ecco che le due squadre fanno il loro ingresso in campo!

20.04 - Da poco diramate le formazioni ufficiali delle due squadre:



Napoli: Boffelli; Marchisano, Giannini, Lettera, Di Leo, Pontillo, Boemio, Flora, Pesce (C), Di Palma, Scognamiglio.

A disp.: Provitolo (GK), Palmini, Frulio, Gioielli, Carnevale, De Pasquale, Marranzino, Spavone, Salierno. All.: Bevilacqua.



Roma: Mastrantonio; Missori, D'Alessio L., Faticanti, Catena, Muratori, Koffi, Lilli, Padula, Pagano (C), Cherubini.

A disp.: Baldi (GK), Pandimiglio, Pellegrini, Pisilli, Mirimich, Liburdi, D'Alessio F., Simone. All.: Tanrıvermiş.





Amici di Tuttonapoli, bunasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, semifinale Scudetto del campionato Under 15! Il Napoli infatti disputerà, per il secondo anno consecutivo, le final four scudetto che hanno inizio quest'oggi in Emilia Romagna. Gli azzurrini del tecnico Bevilacqua hanno vinto il proprio girone risultando l'unica squadra imbattuta in Italia di tutti e tre i gironi, vantando anche la miglior difesa, ed hanno eliminato il Palermo ai quarti di finale.

Questo il programma delle final four:

UNDER 15 SERIE A-B - FINAL FOUR

SEMIFINALI - LUNEDI 10 GIUGNO

GARA 1) ORE 17.30: GENOA - MILAN Capanni - Savignano sul Rubicone

GARA 2) ORE 20.30: NAPOLI - ROMA Mazzola - Santarcangelo di Romagna

FINALE SCUDETTO - GIOVEDI 13 GIUGNO, ORE 20.30

STADIO B. BENELLI - RAVENNA

SUPERCOPPA UNDER 15 - SABATO 15 GIUGNO, ORE 17.30

B. BUCCI - RUSSI